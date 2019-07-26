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Büyükçekmece’de İsmet İnönü- Lozan Parkı törenle açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 09:42 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediyesi Lozan Antlaşmasının 96.

Büyükçekmece Belediyesi Lozan Antlaşmasının 96. yıl dönümünde, İsmet İnönü-Lozan Parkı’nı ve parkın içinde yer alan Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü büstünü gerçekleştirilen törenle açtı.

Büyükçekmece Belediyesi Lozan Antlaşmasının 96. yıl dönümünde, İsmet İnönü - Lozan Parkı’nı ve parkın içinde yer alan Mustafa Kemal Atatürk ile İsmet İnönü büstünü gerçekleştirilen törenle açtı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün ev sahipliğinde gerçekleşen açılış törenine, İsmet İnönü’nün torunu CHP Ankara eski Milletvekili Gülsün Bilgehan Toker, muhtarlar, izci gençler ve vatandaşlar katıldı. Program bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Daha sonra Lozan Barış Antlaşmasının 96. yıl dönümüne özel anlaşmanın tüm süreçleri anlatıldı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, İsmet İnönü’nün torunu Gülsün Bilgehan Toker’e hediye takdim etti.

“Savaşları meydanda kazanmak yeterli değildir”
Lozan Barış Antlaşması’nın önemine dikkat çeken Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, “Savaşları meydanda kazanmak yeterli değildir. Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan bu ülkenin bu vatanın uluslararası arenadaki tapusunu İsmet İnönü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve o ekip almıştır. Bu nedenle hepsine minnettarız. İnşallah Lozan Barış Antlaşması ile, Türkiye Cumhuriyeti ebediyen yaşayacaktır. Cumhuriyetimizi, vatanımızı, demokrasimizi, hukukumuzu, adaletimizi çağdaş medeniyet seviyesine çıkartmak için var gücümüzle çalışmak, hepimizin boynunun borcudur” dedi.

“Savaş görmediğimiz için onlara şükran borçluyuz”
Lozan Barış Antlaşması’nda emeği geçen herkese şükranlarını ileten İsmet İnönü’nün torunu Gülsün Bilgehan Toker, “Burada bulunan herkes de benim kadar Atatürk’ün, İnönü’nün torunudur. Buna inanıyorum. İnönü, ‘Namuslular, namussuzlar kadar cesur olmadıkça o ülke için kurtuluş yoktur’ diyor. Bizler bu günleri, bu huzuru; yurtta barış, dünyada barış ilkesiyle bir daha savaş görmediğimiz için onlara şükran borçluyuz” diye konuştu.

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