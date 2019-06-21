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BÜYÜKÇEKMECE'DE KAMYONET DEVRİLDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 13:45 | Son Güncelleme

  Büyükçekmece'de seyir halindeki otomobile arkadan çarpan kamyonet devrildi.

Haber-Kamera: Ersan SAN / İSTANBUL , (DHA)
Büyükçekmece'de seyir halindeki otomobile arkadan çarpan kamyonet devrildi. Kazada hafif şekilde yaralanan kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza saat 12.00 sıralarında 19 Mayıs Mahallesi, Osmangazi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yol üzerindeki kasiste yavaşlayan otomobile arkadan gelen kamyonet çarptı. Çarpışmanın ardından kullandığı kamyonetin direksiyon hakimiyetini sağlamayan sürücü yol kenarındaki aydınlatma direklerine de çarparak devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü kolundan hafif şekilde yaralanırken otomobili kullanan kadın sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle cadde yaklaşık yarım saat araç trafiğine kapandı.

Görüntü dökümü:
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-Devrilen kamyonetten görüntü
-Caddeden görüntü
-Kamyon sürücüsünün ambulansa taşınması
-Diğer sürücüden görüntü
-Devrilen direklerden görüntü
-Diğer detaylar

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