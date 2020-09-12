HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Büyükçekmece’de kan donduran kaza kamerada

Büyükçekmece’de kan donduran kaza kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 09:40 | Son Güncelleme

Büyükçekmece’de, akşam saatlerinde caddeden geçmek isteyen motosikletli kurye park yerinden geri manevra yaparak çıkan aracın altında kalıp ağır yaralandı.

Büyükçekmece’de, akşam saatlerinde caddeden geçmek isteyen motosikletli kurye park yerinden geri manevra yaparak çıkan aracın altında kalıp ağır yaralandı. Kan donduran kaza güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, bugün saat 17.30 sıralarında Büyükçekmece’de Beylikdüzü Devlet Hastanesi yanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sokakta seyreden motosikletli kurye önündeki araçtan kurtulup geçmek istedi. Motosikletlinin gelişini fark edemeyen park yerinden çıkan sürücü gaza bastı. Geri manevra yapan sürücü, motosikletli kuryeyi altına alarak yol kenarındaki dükkanın önüne kadar sürükledi. Sesi duyan vatandaşlar motosikletli kuryenin yardıma koştu. Kurye ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken olayla ilgili poliste tutanak tuttu. Yaralanan motosiklet sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

Kan donduran kaza kamerada
Yaşanan kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, motosikletinin önündeki aracı geçip gitmesi görülüyor. Görüntülerin devamında ise park yerinden çıkan aracın geri manevra yapıp motosikletliyi altına alması ve sürüklemesi yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Marmara'da görülüyor! Uzmanlar uyardı: Değdiği anda... Marmara'da görülüyor! Uzmanlar uyardı: Değdiği anda...
Görenler şaşkınlığını gizleyemiyorGörenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Sıfır ve 2. el araba fiyatları arasındaki ters makas açıldı!Sıfır ve 2. el araba fiyatları arasındaki ters makas açıldı!
En Çok Okunan Haberler
İğrenç olay! Çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
İğrenç olay! Çocuklarının gözü önünde tecavüz ettiler
Türkiye'den Bahreyn'in İsrail kararı sonrası sert sözler
Türkiye'den Bahreyn'in İsrail kararı sonrası sert sözler
Demet Akalın'ı korkutan kaza: Kızımı Allah korudu
Demet Akalın'ı korkutan kaza: Kızımı Allah korudu
Bülent Ersoy'dan sürpriz veda! Yerine ünlü şarkıcı geldi
Bülent Ersoy'dan sürpriz veda! Yerine ünlü şarkıcı geldi
Çok sayıda aracın altında kalarak feci şekilde can verdi
Çok sayıda aracın altında kalarak feci şekilde can verdi
ABD'ye kaçan Çinli virologdan çarpıcı koronavirüs açıklaması
ABD'ye kaçan Çinli virologdan çarpıcı koronavirüs açıklaması
İlginizi Çekebilir
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Tıp fakültesi öğrencisi Merve Mercan koronavirüse yenik düştü
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
Kritik 24 saat denmişti! Sağlık durumu nasıl?
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
İstanbul'da toplu taşımada yeni dönem! Bu sabah başladı
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Fatih Portakal'dan 'FOX TV'yi bırakmak için 10 milyon dolar aldı iddiasına' yanıt
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Muhittin Böcek yoğun bakımdayken paylaşımı tepki çekti
Diğer Haberler
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
İstanbul'da iğrenç olay! Markette tacize uğradı
Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat (12 Eylül yurtta hava durumu)
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Sosyal medyadan tanıştılar! Rana ve Mahmut'tan 6 gündür haber alınamıyor
6 gündür haber alınamıyor! Polis her yerde onları arıyor
Maske takmayan yaşlı adam polislere zor anlar yaşattı
Maske takmayan yaşlı adam polislere zor anlar yaşattı
Dehşet anları! Yaşlı adamı öldüresiye şekilde dövdü
Tekme, yumruk, kemer... Yaşlı adamı öldüresiye dövdü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.