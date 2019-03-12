Büyükçekmece’de kentsel dönüşüm kapsamında 28 dairenin yıkımı gerçekleşti

Büyükçekmece Belediyesi, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında riskli bulunan 28 dairenin yıkımını gerçekleştirdi. Çalışmalar hakkında konuşan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün “Bu binalar çok eskiden yapılmış binalar ruhsatlı, iskanlı ama teknolojik olarak ömürleri bitmiş. Bu yapıların tamamlanması ardından Büyükçekmece depreme hazır diyebiliriz” dedi.

Büyükçekmece Belediyesi, ilçe genelinde yer alan hasarlı,ve risk oluşturan yapıları olası bir deprem riskini göz önüne alarak kentsel dönüşüm projesi içerisinde yenileme çalışmalarına devam ediyor. Büyükçekmece Belediyesi ilçenin tamamını depreme hazır hale getirmek için vatandaş, belediye ve müteahhit işbirliği içerisinde 2653 parsel, 32 bağımsız bölüm, 4 dükkan ve 28 dairenin yıkımını gerçekleştirildi. Yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Yıkılacak olan apartmanın daire sahipleriyle birlikte çalışmaları takip eden Akgün, ardından proje kapsamında 12 ay önce yıkımı yapıldıktan yenilenen binaları gezdi. Ardından daire sahipleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Hasan Akgün, çalışmaların kısa süre sonra tamamlandıktan sonra Büyükçekmece’nin depreme hazır hale geleceğini vurguladı.

“ Büyükçekmece depreme hazır ”

Depremin İstanbul’un en büyük sorunu olduğunu, bu sorunla mücadele etmek için çalışmalar yaptıklarını aktaran Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “1999 depreminden sonra Büyükçekmece’nin bütün fotoğrafını çektik, yıkılması gereken, yenilenmesi gereken binaları belirledik bunları vatandaş belediye ve müteahhit iş birliğiyle yıktık, yıkmaya devam ediyoruz. Deprem kapıda biz yıkmazsak deprem yıkacak. Binlerce insanın canına mal olacak binaların tamamı yıkıldı. Son birkaç tane bina kaldı. Depremin yıkıcı etkisinden ise bir iş makinesi binaya vurduğu zaman direk yıkılabiliyor binalar. Bu binalar çok eskiden yapılmış binalar ruhsatlı, iskanlı ama teknolojik olarak ömürleri bitmiş. Bu yapıların tamamlanmasının ardından Büyükçekmece depreme hazır diyebiliriz. Yıkımı yapılan binanın benzeri hemen arkada bulunan binalardı, bundan 12 ay önce yıkıldı ve yerine modern teknolojiyle bugün deprem yönetmeliğine uygun bütün şartlar yerine getirilerek bitirildi insanlar içerisinde mutlu şekilde yaşayacaklar. İstanbul’da ilçelerimizin en büyük sorunu depreme hazırlıktır. Çürük binaların yıkılarak vatandaşın canının malının korunması önceliğimiz olacaktır” dedi.

“ Binamız eski bir binaydı”

Daire sahibi Serhat Alkoyun Apartmandaki dairelerin kullanılamaz halde olduğunu belirterek, “Binamız 1970 yılından beridir ayakta eski bir binaydı ve kullanılamaz haldeydi. Belediye başkanımız ve çalışma arkadaşları bu konuda bizlere çok yardımcı oldular. Yardımlarından dolayı Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e çok teşekkür ediyoruz. Binamızı yıkıyoruz yeni binamız yapılacak bu konuda sevinçli ve mutluyuz” diye konuştu.

