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Büyükçekmece’de köpeğine saldıran sokak köpeğini silahla vurarak öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 14:20 | Son Güncelleme

Büyükçekmece’de bir adam köpeğine saldıran sokak köpeğine silahla vurarak öldürdü.

Büyükçekmece’de bir adam köpeğine saldıran sokak köpeğine silahla vurarak öldürdü. Şahıs kısa sürede yakalanarak sevk edildiği adliyede serbest bırakıldı. Şahsa toplam 10 bin 510 lira para cezası kesilirken köpeğin öldürülme anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay dün öğlen saatlerinde Sinanoba Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bakması ve beslenmesi yasak olan Pitbull cinsi köpeğini gezdiren Erkan T.’nin köpeğine sokak köpeği saldırdı. Duruma sinirlenen Erkan T. ruhsatsız silah ile sokak köpeğine ateş ederek öldürdü. Köpek olay yerinde hayatını kaybederken Erkan T. kısa sürede Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Erkan T.’ye Hayvanları Koruma Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince 9 bin 563 lira başta olmak üzere toplam 10 bin 510 lira para cezası kesildi. Adliyeye sevk edilen Erkan T. serbest bırakıldı.

Yaşanan anlar güvenlik kamerasında
Yaşanan olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Erkan T. ile arkadaşının pitbull cinsi köpekle gelişi Erkan T.’nin bir süre sonra sokak köpeğine silahla ateş ederek öldürmesi yer alıyor.

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