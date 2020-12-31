HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Büyükçekmece’de korkutan iş yeri yangını: 1 yaralı

Büyükçekmece’de korkutan iş yeri yangını: 1 yaralı

31.12.2020 13:55 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Büyükçekmece’de korkutan iş yeri yangını: 1 yaralı

Büyükçekmece’de 8 katlı bir iş merkezinin depo kısmında kartonların yanmasıyla çıkan dumanlar paniğe neden oldu.

Büyükçekmece’de 8 katlı bir iş merkezinin depo kısmında kartonların yanmasıyla çıkan dumanlar paniğe neden oldu. Duman nedeniyle içeride mahsur kalan işçiler çatıya çıkarak yardım bekledi.
Yangın, saat 12.45 sıralarında Büyükçekmece Hadımköy Yolu üzerinde bulunan 8 katlı bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, depo kısmında bulunan kartonların yanmasıyla çıkan dumanlar tüm iş merkezini sardı. İçeride bulunan çoğu tekstil işçisi kendisini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bir kişi ise hafif yaralanırken dumanlar nedeniyle içeride mahsur kalanlar çatıya çıktı. Üst katlarda mahsur kalan bazı işçiler itfaiye merdiveniyle kurtarılarak aşağı indirildi.
Yangın, itfaiyenin duman tahliyesi ve müdahalesi ile kısa sürede tamamen söndürüldü.

Büyükçekmece’de korkutan iş yeri yangını: 1 yaralı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek
Yılbaşı öncesi akın var! Nüfusun 600 bine ulaşması bekleniyorYılbaşı öncesi akın var! Nüfusun 600 bine ulaşması bekleniyor
Basit yöntemlerle evde tedavi edilebiliyorBasit yöntemlerle evde tedavi edilebiliyor

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Diğer Haberler

2021 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi başladı! Kazanan numaralar canlı yayında açıklanıyor

2021 Milli Piyango Yılbaşı çekilişi başladı!

Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya'ya FETÖ soruşturması!

Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya'ya FETÖ soruşturması!

Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi böyle sergilendi

İşte Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi

Bakan Varank duyurdu: BioNTech firmasıyla Türkiye'de ortak üretim konusunu görüşeceğiz

Bakan Varank'tan flaş 'Uğur Şahin' talimatı

Yılbaşı yasağında marketler açık mı, market izni var mı? Bugün ve yarın marketler kaçta açılıp kaçta kapanacak?

Yılbaşı yasağında marketler açık mı?

İçişleri Bakanlığı'ndan yılbaşı tedbirleri açıklaması

Bugün saat 18.00'de başlıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.