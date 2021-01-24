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Büyükçekmece’de kumar operasyonunda 9 kişiye 31 bin lira ceza

24.01.2021 16:17 | Son Güncelleme:
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Büyükçekmece’de korona virüs tedbirlerine uymayarak kumar oynatılan iş yerine düzenlen operasyonda aralarında iş yeri sahibinin de bulunduğu 9 kişiye toplam 31 bin lira para cezası kesildi.

Büyükçekmece’de korona virüs tedbirlerine uymayarak kumar oynatılan iş yerine düzenlen operasyonda aralarında iş yeri sahibinin de bulunduğu 9 kişiye toplam 31 bin lira para cezası kesildi. Operasyonda 1 şüphelide uyuşturucu madde ele geçirildi.
Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı kumar oynatan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında Atatürk Mahallesi Kordon Boyu Caddesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerine baskın düzenledi. Yapılan baskında içerideki iş yeri sahibi H.U. ile 8 şahsın üzerinde yapılan aramada Z.G. isimli şahısta 2,36 gram skunk maddesi ele geçirildi. İş yerinde yapılan incelemelerde 3 metre uzunluğunda ve 1 metre genişliğinde üzerinde poker oynandığı düşünülen özel olarak tasarlanmış masa, çok miktarda değişik renklerde poker pulu ve kartlar ele geçirildi. Şahıslara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince toplam 31 bin 221 lira idari para cezası uyguladı. İş yeri sahibi H.U. hakkında “kumar oynamaya yer ve imkan sağlamak” suçundan işlem yapan ekipler, üzerinde uyuşturucu madde bulunan Z.G. hakkınsa ise “kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak” suçundan adli işlem yaptı.
Öte yandan ruhsatsız olarak faaliyet gösterdiği belirlenen iş yeri, İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

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