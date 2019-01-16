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Büyükçekmece'de kuyumcudaki soygun girişimi kamerada (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.01.2019 11:40 | Son Güncelleme

BÜYÜKÇEKMECE'de  3 soyguncu, kuyumcunun silah çekmesi üzerine ateş ederek kaçtı.

Ersan SAN/İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKÇEKMECE'de 3 soyguncu, kuyumcunun silah çekmesi üzerine ateş ederek kaçtı.
Büyükçekmece Tepecik'te bir kuyumcu dükkanı, silahlı 3 kişi tarafından soyulmak istendi. Yağmurluklu 3 soyguncu, saat 08.30 sıralarında kuyumcu dükkanına girdi. Bu sırada 2 arkadaşıyla kahvaltı yapan kuyumcu Levent A., silahını çekince soyguncular paniğe kapıldı. Bir el ateş açan soyguncular hızla kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri, kuyumcu ile çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

(FOTOĞRAF)

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