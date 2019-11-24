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Büyükçekmece’de Öğretmenler Günü balosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 09:55 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediyesi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen Öğretmenler Günü balosu, bu yıl 3 bin 500 öğretmenin katılımıyla gerçekleşti.24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Büyükçekmece Belediyesi’nce düzenlenen Öğretmenler Günü balosu, TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleşti.

Büyükçekmece Belediyesi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen Öğretmenler Günü balosu, bu yıl 3 bin 500 öğretmenin katılımıyla gerçekleşti.
24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Büyükçekmece Belediyesi’nce düzenlenen Öğretmenler Günü balosu, TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi’nde gerçekleşti. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, aileleri ile birlikte davete katılan öğretmenleri kapıda karşılayarak, tek tek selamladı. Gecede, Başkan Akgün tarafından Büyükçekmece’deki en genç öğretmen Sevtap Yılmaz ile en kıdemli öğretmen Aytekin Yetim’e plaket takdim edildi. Emekli Öğretmenler Derneği de eğitime verdiği katkılardan dolayı Başkan Akgün’e öğretmenler adına çiçek verdi. Geleneksel Öğretmenler Günü Balosu’nda sahne alan TRT ve Kültür Bakanlığı Sanatçısı Elif Doğan, Kültür Bakanlığı Sanatçıları Sıtkı Akın ve Turgay Coşkun öğretmenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

“Yeni nesillere şekil veren öğretmenlerdir”
Öğretmenleri geleceğin mimarı olarak tanımlayan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Başkan Akgün, “Büyükçekmece Belediyesinin hiç ara vermeden yapmış olduğu iki önemli kutlama vardır. Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü balosu ve öğretmenler günü balosunda öğretmenlerle buluşmamız. Bu akşam 3 bin 500 öğretmenimizle ve onların değerli aileleri ile birlikte öğretmenler gününü kutluyoruz. Öğretmenler, ülkemizin geleceğinin mimarlarıdır. Ne yaparsak yapalım öğretmenlerimizin haklarını ödeyemeyiz. Esasında her bir öğretmen yaşadığı toplumun mimarıdır. Çünkü yeni nesilleri büyütüp, onlara şekil veren öğretmenlerdir. Tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyor, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş bütün öğretmenlerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz” dedi.

Eğitim hayırseverleri unutulmadı
Gecenin sonunda Başkan Akgün ve 24. Dönem CHP Milletvekili Süleyman Çelebi, Büyükçekmece’de okul yaptıran eğitim hayırseverlerine teşekkür ederek çiçek takdim etti. Geceye CHP Büyükçekmece İlçe Başkanı H. Remzi Gökbulak, belediye meclis üyelerinin yanı sıra emekli öğretmenler de katıldı.

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