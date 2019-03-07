Büyükçekmece'de onlarca kişinin kayıtlı olduğu boş siteler görüntülendi

İSTANBUL, (DHA) - Yerel seçimleri öncesi Büyükçekmece'de seçmen sayısında meydana gelen yüzde 17.5'lik artış dikkat çekti. Artan seçmen sayısının kayıtlı olduğu dairelerse boş olarak görüntülendi.

Genel seçim ve referandumlarda yüzde 6 olan seçmen artış sayısının yerel seçimlerde yüzde 17.5'lere çıkması üzerinde başlatılan incelemede son bir yıl içinde 12 binden fazla kişinin seçmen olarak kaydedildiği tespit edildi. Yapımı devam eden inşaatlara yüzlerce seçmen kayıtlı olduğu ortaya çıkarıldı. Yapılan itirazlar sonucu bazı kayıtlar silinirken bazılarına da itiraz reddedildi. Yüze yakın kişinin kayıtlı olduğu boş inşaatlar görüntülendi.

Büyükçekmece AK Parti İlçe Başkanlığı seçmen listeleri ilan edildikten sonra çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda yapımı devam eden bazı inşaatlara yüze yakın kişinin kaydedildiği tespit edildi. İlçe seçim kuruluna itiraz edildi. Yapılan itirazlar sonucu tespit edilen 800'e yakın kişinin kayıtları silindi. Şüpheli görülen bin 200 kişinin kayıtlarının silinmesi talebi ilçe seçim kurulunca reddedildi. Çalışmalarını derinleştiren ilçe başkanlığı konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık son 1 buçuk yılda yapılan işlemleri incelemeye aldı.