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BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL KAYGAN YOLDA OTOBÜSE ÇARPTI; 3 YARALI

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 11:20 | Son Güncelleme

Büyükçekmece'de, D-100 Karayolu Edirne istikameti TÜYAP mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil,  özel halk otobüsüne çarptı.

Hüseyin COŞKUN - Murat SOLAK / İSTANBUL, (DHA)

Büyükçekmece'de, D-100 Karayolu Edirne istikameti TÜYAP mevkiinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, özel halk otobüsüne çarptı. Barıyerlere çarparak duran otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Kaza, D -100 Karayolu Edirne istikametinde, TÜYAP mevkii yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda seyir halinde bulunan 16 Z 1282 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kayan otomobil önce bir özel halk otobüsüne, ardından da bariyerlere çarparak durdu. Otomobilde bulunan 3 kişi çarpmanın etkisiyle yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı, ardından ambulans ile hastaneye ulaştırdı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan araçların yoldan çekilmesinin ardından trafik de normal seyrine döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Olay yeri
- Ekipler
- Kaza yapan otomobil
- Trafik yoğunluğu
- Genel ve detaylar

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