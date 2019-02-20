Büyükçekmece'de patlama :  1 ölü

Alper KORKMAZ - İstanbul DHA - BÜYÜKÇEKMECE'de bir binada meydana gelen patlamada 1 kişi öldü.

İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Büyükçekmece Hürriyet mahallesi, Güvercin sokak, 7 numaralı binada bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Söz konusu patlamada bir vatandaşımızın hayatını kaybettiği anlaşılmıştır.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam etmektedir" denildi.

