BÜYÜKÇEKMECE'DE PATLAMA: 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ -Çağatay KENARLI / İSTANBUL , (DHA)

Büyükçekmece'de 4 katlı binanın ikinci katında meydana gelen patlama ve yangın sonrası 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Güvercin Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın 2. katında meydana geldi. 37 yaşındaki Kader Demirci'nin yaşadığı dairede henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından ise dairede yangın çıktı. Patlama sesiyle büyük korku yaşayan mahalle sakinleri, durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Demirci'nin yardım çığlıkları üzerine mahalle sakinleri, içeri girmeye çalıştı. Mahalle sakinleri, yükselen alevler ve kapalı kapılar nedeniyle Demirci'yi içeriden çıkaramadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. İçeriye giren 112 ekipleri, patlama esnasında içeride olan Kader Demirci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS İNCELEME YAPTI

Polis ekipleri, binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, bomba uzmanı polisler daire içerisinde e bina çevresinden incelemelerde bulundu. Patlamanın nedenine ilişkin başlatılan çalışmalara İGDAŞ ekipleri de katıldı. Meydana gelen patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğu tahmin edilirken, kesin nedeni incelemelerin ardından ortaya çıkacak.

Görgü tanıkları patlama sesi duyduklarını ardından alevlerin yükseldiğini ifade etti. Bu arada yangın anı ve yaşanan patlama çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaşanan olayı anlatan ve bir ihmal olduğunu düşündüğünü söyleyen görgü tanıklarından Murat Alparslan Karcı, "Bir patlama sesi duyduk hemen koştuk geldik. Bir baktık binadan alevler çıkıyor binadan da sesler geliyor. Binanın çelik kapısı falan olduğu için müdahale edemedik. Patlamadan 20 -25 dakika önce ihbar üzerine İGDAŞ ekipleri geliyor. Gaz kokusu var diye gelen ihbar üzerine geliyorlar. İçeriye karışamayız dışarıyı kontrol edip gidiyorlar. 20-25 dakika sonra da işte bu patlama oluyor. Geldiğimizde büyük bir ateş topu vardı. Şuan bir ihmal var" diye konuştu.

Hayatını kaybeden Kader Demirci'nin cenazesi binadan çıkarılarak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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Binadan görüntü

İtfaiye ve polis ekiplerinden görüntü

Görgü Tanıkları ile röportaj

Polis ekiplerinin incelemeleri

Cenazenin evden çıkarılışı

Olay anı cep telefonu görüntüleri

Diğer detaylar

