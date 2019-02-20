BÜYÜKÇEKMECE'DE PATLAMA ANI KAMERA

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)

Büyükçekmece'de 4 katlı binanın ikinci katında meydana gelen patlama ve yangın sonrası 1 kişi hayatını kaybetti. Patlama anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokakta yürüyenlerin olduğu ve patlamayla birlikte sokaktakilerin kaçıştıkları ve toz bulutunun yükseldiği görülüyor.

