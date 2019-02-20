BÜYÜKÇEKMECE'DE PATLAMA ANI KAMERADA

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)
Büyükçekmece'de 4 katlı binanın ikinci katında meydana gelen patlama ve yangın sonrası 1 kişi hayatını kaybetti. Patlama anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sokakta yürüyenlerin olduğu ve patlamayla birlikte sokaktakilerin kaçıştıkları ve toz bulutunun yükseldiği görülüyor.
Görüntü Dökümü:
--------------
Güvenlik kamera görüntüleri
-Patlama anı
-Sakata yürüyenler
-Patlamanın ardından koşuşturanlar
İstanbul ve Ankara'ya kar geliyor! İşte o tarihler...
İstanbul'da yolcu dolu minibüse ateş açıldı! Çatışma çıktı
Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Okuyucu Yorumları 0 yorum