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Büyükçekmece’de patlamada hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi evden çıkarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 17:11 | Son Güncelleme

Büyükçekmece’de bir apartmanda meydana gelen patlamada 1 vatandaş hayatını kaybetti.

Büyükçekmece’de bir apartmanda meydana gelen patlamada 1 vatandaş hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri patlama sırasında dairede bulunan vatandaşın cansız bedenini evden çıkarttı.

Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi Güvercin Sokak’ta bulunan 7 numaralı apartmanda yaşanan patlama sırasında evde bulunduğu belirtilen 1 kişi hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri patlama sırasında dairede bulunan vatandaşın cansız bedenini evden çıkarttı. Patlamada vefat eden vatandaşın cenazesi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Vatandaşlar, patlamaya doğal gaz sızıntısının neden olduğunu iddia ederken polis ve olay yeri inceleme ekipleri patlamanın yaşandığı apartmanda incelemelerde bulundu. Bina mühürlenirken patlamayla ilgili çalışmalar devam ediyor.

“Bir baktık binadan alevler çıkıyor, içeriden bir ses geliyor”
Patlama sesini duyar duymaz hemen geldiklerini dile getiren Murat Alparslan Karcı, “Ben aşağıdaydım büyük bir patlama sesi duyduk, 30 senedir bu mahallede olduğumuz için hemen koştuk, geldik. Bir baktık binadan alevler çıkıyor, içeriden bir ses geliyor. Binanın çelik kapısı olduğu için müdahale edemedik. Büyük bir ateş topu, içeriden ses duyduk tam da anlaşılmıyordu” dedi.

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