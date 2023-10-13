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Büyükçekmece’de polis memuru Cihat Ermiş’i şehit eden çeteye operasyon: 9 gözaltı

Mynet Haber

Mynet Haber

2 saat önce

Büyükçekmece’de ihbara giden polis memuru Cihat Ermiş’in içeriden açılan ateşle şehit edilmesinden sonra yapılan çalışmalarda, şüpheli M.B.Ç.’nin, evinin önünde ateş edenlerle uyuşturucu yüzünden aralarında anlaşmazlık olduğu belirlendi. Narkotik ekipleri, kapının önünde ateş eden ve uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 'Ceco İsa Grubu' olarak bilinen suç örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2’si yaşı küçük olduğu için çocuk şube ekiplerine verilirken 7 kişi ise adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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