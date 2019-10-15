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 BÜYÜKÇEKMECE'DE RİSKLİ BİNALAR KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA YIKILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 12:55 | Son Güncelleme

Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında haklarında yıkım kararı verilen dairelerin yıkımına başlandı.  Büyükçekmece Belediyesi, 26 Eylül'deki deprem sonrası kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdi.

Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE - Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA)

Büyükçekmece'de kentsel dönüşüm kapsamında haklarında yıkım kararı verilen dairelerin yıkımına başlandı.

Büyükçekmece Belediyesi, 26 Eylül'deki deprem sonrası kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verdi. Depremden önce risk nedeniyle boşaltılan 25 daire iş makineleriyle yıkıldı. Büyükçekmece Belediyesi'ne bağlı ekipler Atatürk Caddesi ve Sinem Sokak'ta 30 yıllık olduğu belirtilen toplamda 25 daireyi iş makineleriyle yıktı.

"BÜYÜKÇEKMECE 2 YIL İÇİNDE DEPREME YÜZDE YÜZ HAZIR"

Çalışmaları izleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ilçedeki genel durum hakkında da bilgi verdi. Büyükçekmece'nin depreme yüzde 90 hazır olduğunu ifade eden Akgün, "Bugüne kadar bin 300'den fazla blok yıktık. Yaklaşık 15 bin civarında daire yenilendi ve yenilenmeye devam ediyor. Bunlar da Büyükçekmece'de beklenmekte olan büyük depremde hasar görecek ve ya ağır darbe alacak binalardı. Bunların yıkımını öne aldık. Biz depreme yüzde 90 hazır bir ilçeyiz. İki sene içerisinde yüzde yüz depreme hazır hale geleceğiz." dedi.

Yıkılan dairelerden birinde yaşayan Mehmet Küçük de kentsel dönüşüm çalışmalarına hız verilmesini istedi. Küçük, 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından Büyükçekmecelilerde tedirginliğin olduğunu belirtti.

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