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Büyükçekmece'de "sahte seçmen" incelemesi sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 09:45 | Son Güncelleme

Alper KORKMAZ - Müslim SARIYAR - İstanbul DHA - BÜYÜKÇEKMECE'de seçim öncesi bazı seçmenlerin ikamet kayıtlarının taşındığı iddiaları üzerine polisin yaptığı adres kayıt kontrolü sürüyor.

Büyükçekmece'de "sahte seçmen" incelemesi sürüyor

Alper KORKMAZ - Müslim SARIYAR - İstanbul DHA - BÜYÜKÇEKMECE'de seçim öncesi bazı seçmenlerin ikamet kayıtlarının taşındığı iddiaları üzerine polisin yaptığı adres kayıt kontrolü sürüyor.
Sahte seçmenlerin taşındığı iddia edilen adreslerde inceleme yapacak polisler bu sabah saatlerinde bir spor salonunda bir araya geldi. Ellerinde kontrol edilecek adreslerin yazılı olduğu kağıtlar bulunan polisler belirlenen adreslere çıktı.
İlçede çok sayıda sahte seçmen kaydı bulunduğu iddiaları üzerine Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında dün de ilçe emniyet müdürlüğünde toplanan yaklaşık bin 500 polis ile adres kayıt kontrolü yapmıştı.

(FOTOĞRAF)

Büyükçekmece'de Büyükçekmece'de Büyükçekmece'de Büyükçekmece'de

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