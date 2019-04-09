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BÜYÜKÇEKMECE'DE "SAHTE SEÇMEN" İNCELEMESİ: TUTANAKLAR TESLİM EDİLİYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 14:16 | Son Güncelleme

  Büyükçekmece'ye seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polis, adres kayıt incelemesi yapıyor.

Çağatay KENARLI-Onur MERİÇ/İSTANBUL, (DHA)
Büyükçekmece'ye seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polis, adres kayıt incelemesi yapıyor. Adreslerdeki incelemelerini tamamlayan ekipler hazırladığı tutanakları Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirerek teslim etmeye başladı.
Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı inceleme üzerine Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sabah saatlerinde yaklaşık bin 500 polis, seçim öncesi ilçede adres kaydı yaptırdığı iddia edilen kişilerin belirtilen adreslerde oturup oturmadığını kontrol etmek üzere ellerinde bulunan adreslere gitti. Adreslerdeki incelemelerini tamamlayan ekipler hazırladığı tutanakları Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirerek teslim etmeye başladı.

Görüntü Dökümü:
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-Polis ekiplerinin adreslerle ayrılması
-Ekiplerin bir siteyi kontrol etmesi
-Yapılan tespitler sonucu tutanakların emniyete getirilmesi
-Tutanak kağıtlarını taşıyan polisler
-Özel Harekat ekiplerinden görüntü
-Genel ve detaylar

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