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Büyükçekmece'de "sahte seçmen" operasyonu (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 09:50 | Son Güncelleme

BÜYÜKÇEKMECE'ye seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polis bu sabah operasyon başlattı.

Alper KORKMAZ - Müslim SARIYAR/İSTANBUL, (DHA) BÜYÜKÇEKMECE'ye seçim öncesi 11 bin 186 kişinin ikamet kaydının taşındığı iddiaları üzerine polis bu sabah operasyon başlattı. Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde toplanan polis ekipleri, belirlenen adreslere giderek tespitler yapıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükçekmece'ye il ve ilçe dışından taşınan kişilerin ikamet adresi olarak anaokulu, TIR garajı, boş arsalar, inşaatların gösterildiğini söylemişti.

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