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"Büyükçekmece'de seçimin iptaliyle ilgili talebimiz var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 19:30 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz: - "Büyükçekmece'de ise seçimin iptaliyle ilgili bir talebimiz var"

İSTANBUL (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükçekmece'de seçimin iptaliyle ilgili talepleri olduğunu bildirdi.

Yavuz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyükçekmece hariç, tüm oyların sayımına ilişkin talebimizi reddeden İl Seçim Kurulu kararlarına karşı bugün YSK'ye itiraz ettik. Büyükçekmece'de ise seçimin iptaliyle ilgili bir talebimiz var." ifadelerini kullandı.

Yavuz diğer bir paylaşımında ise İstanbul'un 4 ilçesinde (Çatalca, Silivri, Maltepe ve Çekmeköy) tüm oylar, 2 ilçenin sadece ikinci ilçe seçim kurullarında (Kartal ve Ataşehir) oyların tamamı, kalan tüm ilçelerde sadece geçersiz oyların sayıldığını kaydetti.

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