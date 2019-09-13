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BÜYÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI SALDIRI; 1 YARALI -2

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 16:26 | Son Güncelleme

BÜYÜKÇEKMECE'de, aralarında önceden husumet olduğu iddia edilen iki kişi cadde üzerinde karşılaştı.

Yılmaz OKUR/İSTANBUL,(DHA)-BÜYÜKÇEKMECE'de, aralarında önceden husumet olduğu iddia edilen iki kişi cadde üzerinde karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmadan sonra belindeki silahı çıkaran Kadir K., Turgay Demir'i başından vurarak ağır yaraladı.

Olay, saat 14.40 sıralarında, Mimar Sinan Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet olduğu ileri sürülen Turgay Demir ile Kadir K. cadde üzerinde karşılaştı. İkili arasında başlayan çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada, belindeki silahı çeken Kadir K., Turgay Demir'in başına ateş etti. Demir, başından ağır yaralandı. Şüpheli Kadir K., kaçarak izini kaybettirdi. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demir, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Demir'in hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Ekipler, olay yerinde güvenlik önlemi alarak delil incelemesi yaptı.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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