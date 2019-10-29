BÜYÜKÇEKMECE'DE SİS ETKİLİ OLDU

Haber-Kamera: Serdal ALTINTEPE - Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA)

Büyükçekmece'de sabah saatlerinde sis etkili oldu. İlçenin büyük bir bölümünü etkisi altına alan sis havadan görüntülendi.

Büyükçekmece'de sabah saatlerinde sis etkili oldu. Büyükçekmece ve çevresinde etkisini gösteren sisli hava trafikte görüş mesafesini de düşürdü. Sis ilçenin büyük bir kısmını tamamen kapladı. Sis altında kalan ilçe drone ile havadan da görüntülendi.

Güneş doğuşunun ardından ısınan hava ile birlikte sis etkisini kaybetti.

Görüntü dökümü:

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-Drone görüntüsü

-Trafikte sis görüntüsü

-Sis izleyen insanlar

