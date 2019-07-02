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Büyükçekmece’de sokak basketbolu nefesleri kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 09:31 | Son Güncelleme

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından kurallar belirlenerek resmi müsabakalar arasına katılan sokak basketbolu, özellikle yaz aylarında Büyükçekmeceli gençler tarafından yoğun ilgi görüyor.16 basketbol takımı Büyükçekmece Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen FIBA Büyükçekmece CUP turnuvalarına kayıt yaptırarak basketbol severlere 2 gün süren kıyasıya bir mücadele sergiledi.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) tarafından kurallar belirlenerek resmi müsabakalar arasına katılan sokak basketbolu, özellikle yaz aylarında Büyükçekmeceli gençler tarafından yoğun ilgi görüyor.

16 basketbol takımı Büyükçekmece Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen FIBA Büyükçekmece CUP turnuvalarına kayıt yaptırarak basketbol severlere 2 gün süren kıyasıya bir mücadele sergiledi. Sinanoba Büyük Atatürk Parkı’nda düzenlenen turnuva sonucunda 1’inci Anthem, 2’inci Selimiye, 3’üncü ise Mismatch takımları oldu.

“Büyükçekmece tam anlamıyla spor kentidir”
Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ü temsilen turnuvaya katılan Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, “Büyükçekmece tam anlamıyla bir spor kentidir. Bu tür etkinlikler bunu kanıtlamıştır. Geçen seneyi Büyükçekmece’de Spor Yılı ilan etmiştik. Spora ve sanata son derece önem veren bir ilçeyiz. Bunu görmek gurur verici. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diyerek dereceye giren takımlara ödüllerini takdim etti.

Büyükçekmece’de sokak basketbolu nefesleri kesti

Büyükçekmece’de sokak basketbolu nefesleri kesti

Büyükçekmece’de sokak basketbolu nefesleri kesti

Büyükçekmece’de sokak basketbolu nefesleri kesti

Büyükçekmece’de sokak basketbolu nefesleri kesti

Büyükçekmece’de sokak basketbolu nefesleri kesti

Büyükçekmece’de sokak basketbolu nefesleri kesti

Büyükçekmece’de sokak basketbolu nefesleri kesti

Büyükçekmece’de sokak basketbolu nefesleri kesti

Büyükçekmece’de sokak basketbolu nefesleri kesti

Büyükçekmece’de sokak basketbolu nefesleri kesti

Büyükçekmece’de sokak basketbolu nefesleri kesti

Büyükçekmece’de sokak basketbolu nefesleri kesti
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