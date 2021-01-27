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Büyükçekmece’de sulu kar yağışı başladı

27.01.2021 09:04 | Son Güncelleme:
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E-5 karayolu Büyükçekmece mevki’inde şiddetli rüzgar nedeniyle bir aydınlatma direğinin yan yatması tehlike oluştururken havanın soğumasıyla sulu kar yağışı görüldü.Yapılan son uyarıların ardından kent genelinde birçok ilçede şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu.

E-5 karayolu Büyükçekmece mevki’inde şiddetli rüzgar nedeniyle bir aydınlatma direğinin yan yatması tehlike oluştururken havanın soğumasıyla sulu kar yağışı görüldü.
Yapılan son uyarıların ardından kent genelinde birçok ilçede şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu. E-5 karayolu Büyükçekmece mevki’inde sabah saatlerinde rüzgar nedeniyle bir aydınlatma direği yan yattı. Yerinden kopmayan direk yol ve sürücüler için tehlike oluşturdu. Öte yandan havanın soğumasıyla yer yer yağmurla karışık kar yağışı da görüldü.

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