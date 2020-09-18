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Büyükçekmece’de şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 12:33 | Son Güncelleme

Büyükçekmece’de bir kişi otomobilin içerisinde silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu.

Büyükçekmece’de bir kişi otomobilin içerisinde silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu. Vatandaşların fark ettiği olayla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.
Olay, sabah 10.00 sıralarında Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi Akyurt Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen bir vatandaş 34 NB 5473 plakalı hafif ticari araç içerisinde hareketsiz şekilde duran birinin olduğunu görünce durumdan şüphelendi. Aracın yanına giden vatandaş araçta kanlar içerisinde bir erkek cesedi olduğunu görünce durumu polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen ekipler, bulunan cansız bedenin Büyükçekmece’de esnaf olan Sinan Cesur’a ait olduğunu belirledi. Olay yerine gelen savcının da incelemesinin ardından Cesur’un cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis olayın intihar olabileceği ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili çalışma başlattı.

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