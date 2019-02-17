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Büyükçekmece'de "tehlikeli atık" şüphesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 18:37 | Son Güncelleme

AFAD ekipleri, boş araziye bırakılan yaklaşık 60 çuval atıktan numune aldı

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de çuvallarla boş araziye bırakılan izinsiz atıkların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

19 Mayıs Mahallesi'nde yol kenarındaki boş araziye, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce, yaklaşık 60 çuval atık bırakıldı.

Bölgede görev yapan belediye personelinin ne olduğu anlaşılamayan atıkları fark etmesi üzerine, güvenlik önlemi alınarak, olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İSTAÇ ve polis ekipleri çağrıldı.

Durumun bildirilmesinin ardından bölgeye gelen AFAD ekipleri, atıkları inceleyerek, numune aldı. İnceleme sonrası, belediye ekipleri de atıkları kaldırmak için çalışma başlattı.

Atıkları bölgeye bırakan kişi ya da kişilerin bulunması için çalışmalar devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
atık Büyükçekmece inceleme

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