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Büyükçekmece'de trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 08:29 | Son Güncelleme

Servis otobüsünün kontrolden çıkması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'na yolcu taşıyan 34 YJ 0259 plakalı servis otobüsü, Büyükçekmece Tepekent mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıktı. Şarampole doğru savrulan otobüs, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluşurken, kazaya karışan otobüsün olay yerinden kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

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Büyükçekmece’de otobüs kazası: 1 ölü otobüs kazası

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