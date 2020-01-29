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Büyükçekmece'de uyuşturucu operasyonu ; 4 gözaltı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2020 14:28 | Son Güncelleme

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'de uyuşturucu madde üretimi yapan şüphelilere operasyon düzenledi.

Ali ABLAY -Ersan SAN - İSTANBUL, (DHA) - Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece'de uyuşturucu madde üretimi yapan şüphelilere operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, yaklaşık 821 bin satışı hazır uyuşturucu hap ile 1 milyon 500 bin uyuşturucu hap üretilecek hammadde ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde üretimi ve satışı yaptığını belirlediği şüpheliler hakkında çalışma başlattı. Şüphelilere 1 ay süren teknik fiziki takip gerçekleştiren narkotik polisi, uyuşturucu madde üreten şüphelilerin kendilerini gizleyebilmek için kullandıkları depoyu pasta ve börek imalathanesi gibi gösterdikleri belirlerken, deponun uyuşturucu hap üretimi için kullanıldığı tespit edildi. Büyükçekmece'de bulunan depodan bir otomobile uyuşturucu madde yükleneceğini belirleyen narkotik polisi, operasyon başlattı.
Narkotik polisi, otomobile uyuşturucu yükleyen şüphelilere araca binecekleri sırada 'dur' ihtarında bulundu. Şüpheliler durmayarak kaçmaya başlayınca, şüphelilerin kullandığı otomobilin önü Avcılar, Denizköşkler Mahallesi civarında kesilerek durduruldu. Durdurulan otomobilde ve Büyükçekmece'deki depoda yapılan aramalarda 164 kilo 200 gram ecstasy uyuşturucu hap, 11 kilogram ham madde, 83 kilo 500 gram basıma hazır hammadde ve 135 kilogram ecstasy hammaddesi, hap basma makinesi, elektrik motor bağlı öğütücü, fırın, 2 vakumlama makinesi, 3 hassas terazi, 2 elek, 10 hap basım mili ve kompresör ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyon anları ise polis kamerasına yansırken, görüntülerde depo içerisindeki bir şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı ve depoda yapılan aramalar görülüyor. Yakalanan şüphelilerin Vatan Caddesi'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

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