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  4. Büyükçekmece’de yangın çıkan villanın Mısırlı işadamına ait olduğu ortaya çıktı

Büyükçekmece’de yangın çıkan villanın Mısırlı işadamına ait olduğu ortaya çıktı

29.03.2021 19:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükçekmece’de site içerisinde bulunan 3 katlı villanın 3’üncü katında çıkan yangında yeni detaylar ortaya çıktı.

Büyükçekmece’de site içerisinde bulunan 3 katlı villanın 3’üncü katında çıkan yangında yeni detaylar ortaya çıktı. Mısırlı bir işadamına ait olduğu öğrenilen villada yangın çıkmasının ardından işadamının yanındaki kişi ile birkaç metre yükseklikteki balkondan atlayarak kurtulduğu öğrenildi.
Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi’nde bulunan bir site içindeki 3 katlı villada saat 17.30 sıralarında yangın çıkmıştı. Yangına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Villanın, Mısırlı bir işadamına ait olduğu ortaya çıktı. Yangın esnasında Mısırlı işadamının yanındaki kişi ile birlikte birkaç metre yükseklikteki balkondan atlayarak yangından kurtulduğu ve ikisinin de hafif yaralandıkları öğrenildi.

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