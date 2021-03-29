Büyükçekmece’de yangın çıkan villanın Mısırlı işadamına ait olduğu ortaya çıktı

Büyükçekmece’de site içerisinde bulunan 3 katlı villanın 3’üncü katında çıkan yangında yeni detaylar ortaya çıktı. Mısırlı bir işadamına ait olduğu öğrenilen villada yangın çıkmasının ardından işadamının yanındaki kişi ile birkaç metre yükseklikteki balkondan atlayarak kurtulduğu öğrenildi.

Büyükçekmece Karaağaç Mahallesi’nde bulunan bir site içindeki 3 katlı villada saat 17.30 sıralarında yangın çıkmıştı. Yangına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Villanın, Mısırlı bir işadamına ait olduğu ortaya çıktı. Yangın esnasında Mısırlı işadamının yanındaki kişi ile birlikte birkaç metre yükseklikteki balkondan atlayarak yangından kurtulduğu ve ikisinin de hafif yaralandıkları öğrenildi.

