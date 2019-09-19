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BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ CİNSEL İÇERİKLİ İLAÇ HAMMADDESİ OPERASYONU KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 12:38 | Son Güncelleme

        Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda, bir evde viagranın hammaddesi olarak bilinen 58 kilo sildenafil ele geçirildi.  Gözaltına alınan şüpheli, 1 milyon hap üretilebilecek kadar olan sildenafil maddesini günlük olarak çayına, çorbasına katarak kendi kullandığını ileri sürdü.

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA)

Büyükçekmece'de düzenlenen operasyonda, bir evde viagranın hammaddesi olarak bilinen 58 kilo sildenafil ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, 1 milyon hap üretilebilecek kadar olan sildenafil maddesini günlük olarak çayına, çorbasına katarak kendi kullandığını ileri sürdü. Operasyon polis kameralarına yansıdı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Büyükçekmece'de bir kişinin elinde 1 milyondan fazla cinsel güç arttırıcı hap üretebilecek ham madde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri yaptığı fiziki ve teknik takiple şüpheli Mehmet E.'nin adresini tespit ederek 17 Eylül'de baskın düzenledi. Yapılan baskında yasadışı yollarla yurda sokuldu belirlenen 58 kilogram sildenafil ile çeşitli markalara ait 825 cinsel içerikli ilaç ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüpheli Mehmet E. yakalayarak gözaltına aldı.

ÇAYINA ÇORBASINA KATARAK KULLANIYORMUŞ

Vatan Caddesi'nde bulunan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam eden Mehmet E., emniyetteki ifadesinde yasadışı yollardan getirdiği ilaç hammaddesinin satışını yapmadığını, günlük birer kaşık halinde çayına çorbasına katarak kendisinin kullandığını söylediği öğrenildi.

1 MİLYON HAP ÜRETİLEBİLİR

58 kilogram sildenafil ile yaklaşık olarak 1 milyon cinsel içerikli hap üretilebileceği öğrenilirken, Mehmet E. hakkında, 5607 sayılı 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu' ve Türk Ceza Kanunu 187. Maddesi 'Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üretilmesi veya satılması' suçlarından işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

OPERASYON POLİS KAMERALARINA YANSIDI

Kaçakçılık ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin eve gelmesi ve yaptığı aramalarda kutular içinde bulunan cinsel içerikli ilaç hammaddesi ele geçirilmesi kaydedildi.

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