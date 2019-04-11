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Büyükçekmece'deki seçim tartışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 14:33 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün: - "İfade değil bilgilendirme için Savcı Bey'e gitmiştim. Seçimler olduğu için seçimden sonra '10 Nisan'da gel bize bilgi ver' demişti. Ben de dün gittim, bilgilendirmemi yaptım"

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, savcılık tarafından seçimle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin, "İfade değil bilgilendirme için Savcı Bey'e gitmiştim. Seçimler olduğu için seçimden sonra '10 Nisan'da gel bize bilgi ver' demişti. Ben de dün gittim. Bilgilendirmemi yaptım." dedi.

Belediye binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akgün, Büyükçekmece'de ilk defa ekibiyle seçimlere girmediğini, altı kez halkın onayını alarak seçim kazandığını belirterek, "6 kez kazandığım seçimlerin hiçbirinde en ufak bir şaibe dahi olmadı. AK Parti, 25 yıldan sonra İstanbul seçimini kaybetmiştir. İstanbul seçimine gölge düşürmek amacıyla Büyükçekmece'de çeşitli şekilde senaryolar üretilmekte ve Büyükçekmece kullanılmaktadır. Büyükçekmece'de yaşanan bir demokrasi ayıbıdır aynı zamanda. Büyükçekmece halkımızın huzuru bozulmuş, halk tedirgin edilmiş ve tedirginlik had safhaya çıkmıştır. Adeta mutluluk şehrinin üzerine kara bulutlar çökmüştür." diye konuştu.

Akgün, 4 günden bu yana binden fazla polis memurunun sabahın erken saatlerinden akşamın geç saatlerine kadar vatandaşların kapılarını çalarak sorular sorduğunu dile getiren Akgün, "Polisler verilen talimatı yerine getiriyorlar. Polis arkadaşlarımız dün polis günüydü, polis gününde burada bin 500'den fazla polis memurumuz, aynı işi yapıyordu, polis günlerini kutlayamadılar. Biz buradan polis teşkilatımızın 174'üncü yılını kutluyoruz." dedi.

Büyükçekmece'de oy kaydırıldığı yönünde iddialar olduğunu söyleyen Akgün, 24 Haziran Genel Seçimleri ile 31 Mart Yerel Seçimleri arasındaki seçmen kaydında 24 bin seçmen artışının olmadığını kaydetti.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "seçim kanununa muhalefet" suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade verip vermediğinin sorulması üzerine Akgün, şunları kaydetti:

"İfade değil bilgilendirme için Savcı Bey'e gitmiştim. Seçimler olduğu için seçimden sonra '10 Nisan'da gel bize bilgi ver' demişti. Ben de dün gittim. Bilgilendirmemi yaptım."

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece Hasan Akgün seçim

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