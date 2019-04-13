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Büyükçekmece'deki seçim tartışmaları

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 20:12 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün: - "Ömründe kapısında polis görmeyen, karakol kapısı nedir bilmeyen binlerce Büyükçekmeceli, 5 gün içinde evine arka arkaya 4-5 defa gelen polis ekiplerinden dolayı son derece rahatsız ve huzursuz edilmiştir"

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Ömründe kapısında polis görmeyen, karakol kapısı nedir bilmeyen binlerce Büyükçekmeceli, 5 gün içinde evine arka arkaya 4-5 defa gelen polis ekiplerinden dolayı son derece rahatsız ve huzursuz edilmiştir." dedi.

Akgün, Büyükçekmece Belediyesi'nde düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart akşamı seçimin sonuçlandığını ve Büyükçekmece halkının başkanını ve meclisini seçtiğini söyledi.

İşinin başında olduğunu ve Büyükçekmece halkına hizmet ettiğini anlatan Akgün, "Büyükçekmece'de rant çevrelerinin iştahına rağmen, uzun yıllar içerisinde yaratmış olduğumuz huzuru bozmaya kimsenin hakkı yoktur. İktidar hukuksuz bir şekilde devlet kadrolarını da kullanarak burada sandıktan çıkan halkın iradesini ters yüz etmek için fütursuzca çalışmaktadır. Polislerin eline verilen 2007 yılının seçmen listesiyle 5 gün boyunca gece gündüz binlerce Büyükçekmeceli'nin kapısı çalınarak sahte seçmen üretilmeye çalışıldı. Halk korkutuldu, tedirgin edildi. Hatta yüzlerce eve değişik ekiplerle 3-4 defa gidilerek bu insanlar aşırı derecede huzursuz edildi." diye konuştu.

Akgün, birçok emniyet görevlisinin de bu uygulamalardan rahatsız olduğunu halka beyan ettiğini öne sürerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ömründe kapısında polis görmeyen, karakol kapısı nedir bilmeyen binlerce Büyükçekmeceli, 5 gün içinde evine arka arkaya 4-5 defa gelen polis ekiplerinden dolayı son derece rahatsız ve huzursuz edilmiştir. Bu halka büyük bir zulüm değil midir?"

Hasan Akgün, seçmen sayısı ve ve seçmen listeleriyle ilgili bilgi vermek istediğini belirterek, "Polisin eline verilen liste 2007 yılından bugüne kadar Büyükçekmece'ye gelenlerin listesidir. 2007'den bu yana Büyükçekmece'ye binlerce kişi gelmiş, bir bölümü buradan başka bir yere taşınmıştır. Bu liste ile Büyükçekmece'de sahte seçmen üretmek istenmektedir. Büyükçekmece'de yaşanan bu demokrasi ayıbının bir an önce son bulması, halkın sandığa yansıyan tercihinin gereğinin yapılması tek dileğimizdir." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece Belideye Başkanı Hasan Akgün CHP Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan

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