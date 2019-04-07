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BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ SİGARA MAKARONU OPERASYONU KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 08:46 | Son Güncelleme

Büyükçekmece'de yapılan operasyonda kaçak yollardan Türkiye'ye sokulan 5 Milyon 280 bin sigara makaronu ele geçirildi.

Haber-Kamera: İSTANBUL,(DHA)
Büyükçekmece'de yapılan operasyonda kaçak yollardan Türkiye'ye sokulan 5 Milyon 280 bin sigara makaronu ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Büyükçekmece'deki bir iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda TAPDK bandrolü bulunmayan gümrük kaçağı 26 bin 400 kutu içerisinde 5 milyon 280 bin adet boş sigara makaronu ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişiye 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.

Görüntü dökümü:
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-Operasyonun görüntüsü
-Polislerin kutuları açması
-Sigara makaronları
-Genel ve detaylar

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