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Büyükçekmece'deki silahlı kavga kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 16:59 | Son Güncelleme

BÜYÜKÇEKMECE'de, aralarında önceden husumet olduğu iddia edilen iki kişi cadde üzerinde karşılaştı.

Büyükçekmece'deki silahlı kavga kamerada

Yılmaz OKUR/İSTANBUL,(DHA)-BÜYÜKÇEKMECE'de, aralarında önceden husumet olduğu iddia edilen iki kişi cadde üzerinde karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmadan sonra belindeki silahı çıkaran Kadir K., Turgay Demir'i başından vurarak ağır yaraladı. Kavga anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde karşılaşan ikilinin arlarındaki kavgası görülüyor. Kavga eden ikiliye çevredekilerin de müdahale etmeye çalıştığı kameraya yansıyor.

(FOTOĞRAF)

Büyükçekmece'deki silahlı kavga kameradaBüyükçekmece'deki silahlı kavga kamerada

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