Büyükçekmece'deki silahlı saldırıya ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de trafik ışıklarında durdukları sırada Devrim Öztunç ve Arzu Sharifi Zindaşti'nin çapraz ateşe tutularak öldürülmesinde azmettirici ve planlayıcı olduğu iddiasıyla haklarında dava açılan biri tutuklu biri firari olmak üzere 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Orhan Ünğan ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmaya, başka suçtan tutuklu sanık Savaş Sarmusak da SEGBİS ile bağlandı.

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Orhan Ünğan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Yunanistan’da ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili soruşturma bulunup bulunmadığı, işlem yapılıp yapılmadığı ve varsa bu iddia ile ilgili somut delil ve bulguların tespiti konusunda yazı yazıldığını anlattı.

Ünğan, gelen cevapta, kendisiyle ilgili İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir dosyada çalışma yapıldığı ve kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilerek, soruşturmanın sonlandırıldığı bilgisinin yer aldığını söyledi.