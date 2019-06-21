Büyükçekmece'deki silahlı saldırıya ilişkin dava

Duruşmada söz alan tutuklu sanık Orhan Ünğan, kardeşi İlhan Ünğan’ı kaybettiğini, kardeşinin, 12 yaşındaki oğlunun gözleri önünde öldürüldüğünü ifade ederek, "Böyle bir vicdansızlığı kimse kabul edemez. 4 yıldır cezaevindeyim, avukatım öldürüldü, kardeşim öldürüldü. Benim suçlu olduğum kanıtlansın bana vereceğiniz 2 tane müebbet ananızın ak sütü gibi helal olsun. Hakkımda sadece iki tane gizli tanık ifadesi var. Gizli tanıkları da mahkeme yok hükmünde saymıştır. Olayı azmettirdiğim iddia edilen kişilerin bu olayla ilgili olarak ne bir HTS kayıtları vardır, ne görgü tanıkları vardır, ne de başkaca bir delil vardır. Sadece gizli tanıkların ifadeleri vardır. O ifadeler de yanlıştır, bunlar mahkemenin ara kararlarında aldığı otel ve uçak kayıtlarında sabittirler. Olayı yaptığı iddia edilen kişinin olay yerinde olmadığına dair mahkeme kaydı bile vardır." şeklinde savunma yaptı.

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de trafik ışıklarında durdukları sırada Devrim Öztunç ve Arzu Sharifi Zindashti'nin çapraz ateşe tutularak öldürülmesinde azmettirici ve planlayıcı olduğu öne sürülen 10 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Davaya bakan mahkeme, 23 Şubat'taki duruşmada tutuklu sanık Orhan Ünğan'ı yurt dışına çıkış yasağı konularak bir defada 1 milyon lira nakdi güvence yatırması, her gün sabah ve akşam imza atması suretiyle tahliye etmişti.

İddianamede, Pakistan'dan Belçika'ya sefer yapan bir gemideki 2,1 ton eroinin Yunanistan açıklarında yakalandığı, gemide bulunan ve şüpheli Orhan Ünğan'ın adamları olan Metin Sevimli ve Serhan Başkale'nin Yunan makamlarınca tutuklandığı ifade ediliyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Büyükçekmece'de 26 Eylül 2014'te ışıklarda duran Devrim Öztunç'un kullandığı ve Arzu Sharifi Zindashti'nin de içinde bulunduğu aracın, Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar tarafından çapraz ateşe tutulduğu, Öztunç ile Zindashti'nin öldüğü belirtiliyor.

Sanık Ünğan, başka suçtan tutuklu bulunduğu için bu dosyadan yapılan tahliye kararının ardından cezaevinden çıkamamıştı.

Duruşma savcısı Halil Duyar ve şikayetçilerin avukatlarınca, Orhan Ünğan'ın 14 Eylül'deki duruşmada tahliye edilmesine bir üst mahkemeye itiraz edilmişti. İtiraz sonucunda Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesince 4. kez tutuklanmasına karar verilmişti.

Ünğan, Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 14 Eylül'de yapılan duruşmada da yurt dışına çıkış yasağı konularak, 400 bin lira nakdi güvence yatırması şartıyla tahliye edilmişti.

Bu olaydan sonra uyuşturucu organizasyonu yapan kişilerden biri olan aslen İranlı sahte Pakistan pasaportlu Shahid Ahmed'in İstanbul'a gelerek Naji Sharifi Zindashti ile görüştüğü, ele geçirilen eroinin 1 tonunun hala Yunanistan'da bir depoda saklı olduğunu ve yasa dışı yollardan İran'a gönderilmesini istediğini söylediği aktarılan iddianamede, eroinin taşınması olayında Zindashti'nin kendilerine yardımcı olamayacağını söylediği, bu olaydan yaklaşık 10 gün sonra Yunanistan'da depoda saklanan uyuşturucunun polislerce yakalandığı anlatılıyor.

İddianamede, uyuşturucunun gerçek sahipleri olduğu iddia edilen Orhan Ünğan, Çetin Koç ve İlhan Ünğan'ın uyuşturucunun yakalanmasından Naji Sharifi Zindashti'yi sorumlu tuttukları ve aralarında husumet oluştuğu kaydediliyor.

Sanıklar Orhan Ünğan ve İlhan Ünğan'ın, Hacı Osman Sezen ve Turgay Akar'a, Zindashti'nin ortadan kaldırılması talimatı verdikleri kaydedilen iddianamede, sanık Hacı Osman Sezen'in olaydan sonra çevresine yanlış iş yaptıklarını, asıl hedefin İranlı Naji Sharifi Zindashti olduğunu ancak kızı ve araç sürücüsünün öldürüldüğünü, Orhan Ünğan'ın olayı duyduktan sonra kendisine "Bir temizliği halledemediniz'' diye mesaj gönderdiğini anlattığı belirtiliyor.