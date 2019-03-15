Büyükçekmeceli bisikletliler Çanakkale şehitleri için pedal çeviriyor

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıl dönümünde Büyükçekmece’den 100 bisikletli Çanakkale’ye kadar pedal çeviriyor. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün de yaklaşık 5 kilometre pedal çevirdiği etkinlikte bisikletlilerin peşine takılan küçük bir sokak köpeği ise renkli görüntüler oluşturdu. Büyükçekmece Belediyesinin her yıl geleneksel olarak gerçekleştirdiği Büyükçekmece’den Çanakkale’ye bisiklet turu bu yıl Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yılı münasebetiyle başladı. Çanakkale 100. Yıl Anıtı önünden başlayan bisiklet turuna Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan bisiklet turuna Başkan Akgün de eşlik etti. Yaklaşık 5 kilometre boyunca pedal çeviren Akgün, daha sonra bisikletlilerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Bisikletlilerin peşine takılan küçük bir sokak köpeği ise renkli görüntüler oluşmasına neden oldu. Bisikletliler, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıl dönümünde Çanakkale’de olmayı hedefliyor.

“O ruh ile pedal basmak başka bir duygudur”

Etkinlikle ilgili açıklama yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, “Çanakkale destanının 104. yılında her yıl gerçekleştirdiğimiz gibi Büyükçekmece Çanakkale Anıtı’ndan başlayıp Anafartalar’da son bulan bisiklet turuna çıkıyoruz. Dünyanın en büyük savunma savaşı olan ve galibiyetle sonuçlanan Çanakkale destanını anma töreni içinde bir faaliyetimizdir. Büyükçekmece’den Çanakkale’ye kadar o ruh ile pedal basmak başka bir duygudur. Şehitlerimizin ruhları şad olsun, bu vatanı onlar bize emanet etti. Vatanımızı onlar hayatları ile kurdular, biz de korumaya çalışıyoruz” diye konuştu.

