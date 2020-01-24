HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Büyükçekmeceli çocuklar anneleriyle birlikte kitap okuyor

Büyükçekmeceli çocuklar anneleriyle birlikte kitap okuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 13:23 | Son Güncelleme

Büyükçekmeceli anneler çocuklarıyla birlikte Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya gelerek kitap okuyor.Büyükçekmece Belediyesi, okumayı sevdirmek ve okuma alışkanlığını çocuklara kazandırmak adına anneler ve çocukları için okuma günleri düzenliyor.Klasik müzik eşliğinde okumaAnneleriyle birlikte günde 1 saat istedikleri hikaye kitaplarını okuyan çocuklar küçük yaşlardan itibaren okuma alışkanlığı kazanıyor.

Büyükçekmeceli çocuklar anneleriyle birlikte kitap okuyor

Büyükçekmeceli anneler çocuklarıyla birlikte Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya gelerek kitap okuyor.
Büyükçekmece Belediyesi, okumayı sevdirmek ve okuma alışkanlığını çocuklara kazandırmak adına anneler ve çocukları için okuma günleri düzenliyor.

Klasik müzik eşliğinde okuma
Anneleriyle birlikte günde 1 saat istedikleri hikaye kitaplarını okuyan çocuklar küçük yaşlardan itibaren okuma alışkanlığı kazanıyor. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde klasik müzik eşliğinde çocuklarıyla birlikte kitap okuyan anneler, sağladığı imkanlardan ötürü Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e teşekkür etti.

“Çocuklarımızın ufku genişliyor”
Anneleri çocuklarıyla birlikte Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’ne davet eden Başkan Akgün, “2019 yılını Büyükçekmece’de Okuma Yılı ilan etmiştik. İlçemizde okuma etkinlikleri düzenledik. Bu etkinlikler sayesinde vatandaşlarımız bol bol kitap okudu. Küçük çocuklarımız okuma alışkanlığı kazandı. Anneler çocuklarıyla birlikte 5 günde 1 Atatürk Kültür Merkezi’ni ziyaret ederek kitap okuyorlar. Çocuklarımızın ufku genişliyor. Anneleriyle hikayelerini paylaşıyorlar. Babalar ve gençler de bu etkinliğimize dahil olabiliyor. Kitap okumak isteyen herkesi Atatürk Kültür Merkezi’ne davet ediyoruz” ifadesini kullandı.

Büyükçekmeceli çocuklar anneleriyle birlikte kitap okuyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
Ağaran Şelalesi’nde kartpostallık görüntüler oluştuAğaran Şelalesi’nde kartpostallık görüntüler oluştu
YPG davasında Suriyeli iki kardeşe 15 yıl hapis istemiYPG davasında Suriyeli iki kardeşe 15 yıl hapis istemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

FETÖ'cü Arif Erdem ABD'de görüntülendi!

Ünlü isim gözyaşları içinde açıkladı! 'Bana da tecavüz etti'

Ünlü isim gözyaşları içinde açıkladı! 'Bana da tecavüz etti'

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Uzman çavuşa linç girişimi! 18 yaşından küçük kızı kaçırınca...

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Dünya ayağa kalktı! Böyle bakılıyor

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

Sevilen dizi ekrana veda ediyor! İşte final fragmanı

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İnsanlık korku içinde! Ölü sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Vali depremin bilançosunu açıkladı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Peş peşe depremler! Bir ilimiz daha sallandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'da şehit edilen Gaffar Okkan mezarı başında anıldı

19 yıl önce şehit edilen Gaffar Okkan mezarı başında anıldı

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca Corona virüsü ile ilgili açıklama yapacak

Bakan Koca açıklama yapacak

Koronavirüs dünyayı tehdit ediyor... İstanbul Havalimanı’nda karantina odası hazırlandı

Dünya diken üstüne! İstanbul'da koronavirüs hareketliliği

HSK Başkanvekili Yılmaz'dan FETÖ ile mücadele açıklaması

400 hakim ve savcı hakkında soruşturma!

FETÖ'nün askeri yargı davasında karar

Kritik davada karar! Ağırlaştırılmış müebbet...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'daki krize ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'daki krize ilişkin açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.