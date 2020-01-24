Büyükçekmeceli çocuklar anneleriyle birlikte kitap okuyor

Büyükçekmeceli anneler çocuklarıyla birlikte Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde bir araya gelerek kitap okuyor.

Büyükçekmece Belediyesi, okumayı sevdirmek ve okuma alışkanlığını çocuklara kazandırmak adına anneler ve çocukları için okuma günleri düzenliyor.

Klasik müzik eşliğinde okuma

Anneleriyle birlikte günde 1 saat istedikleri hikaye kitaplarını okuyan çocuklar küçük yaşlardan itibaren okuma alışkanlığı kazanıyor. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde klasik müzik eşliğinde çocuklarıyla birlikte kitap okuyan anneler, sağladığı imkanlardan ötürü Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’e teşekkür etti.

“Çocuklarımızın ufku genişliyor”

Anneleri çocuklarıyla birlikte Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’ne davet eden Başkan Akgün, “2019 yılını Büyükçekmece’de Okuma Yılı ilan etmiştik. İlçemizde okuma etkinlikleri düzenledik. Bu etkinlikler sayesinde vatandaşlarımız bol bol kitap okudu. Küçük çocuklarımız okuma alışkanlığı kazandı. Anneler çocuklarıyla birlikte 5 günde 1 Atatürk Kültür Merkezi’ni ziyaret ederek kitap okuyorlar. Çocuklarımızın ufku genişliyor. Anneleriyle hikayelerini paylaşıyorlar. Babalar ve gençler de bu etkinliğimize dahil olabiliyor. Kitap okumak isteyen herkesi Atatürk Kültür Merkezi’ne davet ediyoruz” ifadesini kullandı.



