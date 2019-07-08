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Büyükçekmeceli çocuklardan renkli Nasrettin Hoca anma etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 11:14 | Son Güncelleme

Büyükçekmece Belediyesi, Nasreddin Hoca Anma Günleri ve Okuma Yılı kapsamında çocuklarla okuma günü etkinliği düzenledi.Kordonboyu Nasreddin Hoca heykeli önünde buluşan minik okurlar önce kitaplarını okudu ardından da zemin boyama etkinliği gerçekleştirdi.

Büyükçekmeceli çocuklardan renkli Nasrettin Hoca anma etkinliği

Büyükçekmece Belediyesi, Nasreddin Hoca Anma Günleri ve Okuma Yılı kapsamında çocuklarla okuma günü etkinliği düzenledi.
Kordonboyu Nasreddin Hoca heykeli önünde buluşan minik okurlar önce kitaplarını okudu ardından da zemin boyama etkinliği gerçekleştirdi. Nasreddin Hocanın fıkralarını okuyarak deniz kenarında keyifli saatler geçiren çocuklar okuma etkinliğinin ardından Kordonboyu sahilindeki taşları rengarenk boyadı.

“Mutlu bir gelecek için bol bol kitap okumalıyız”
Çocuklarla birlikte kitap okuduktan sonra boyama etkinliğine katılan Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, “Büyükçekmece Belediye Başkanımız Dr. Hasan Akgün gözlerinizden öpüyor. Belediye meclisi olarak 2019 yılını sizler ve yetişkinler için Okuma Yılı ilan ettik. Yaz tatilinizi kitap okuyarak değerlendirmeniz muhteşem. Bu tür etkinlikleri sık sık tekrarlamalıyız. Mutlu bir gelecek için bol bol kitap okumalıyız. Zamanımızı verimli bir şekilde değerlendirmek istiyorsak kitaplarımızı yanımızdan ayırmamalıyız” dedi.

Büyükçekmeceli çocuklardan renkli Nasrettin Hoca anma etkinliği

Büyükçekmeceli çocuklardan renkli Nasrettin Hoca anma etkinliği

Büyükçekmeceli çocuklardan renkli Nasrettin Hoca anma etkinliği

Büyükçekmeceli çocuklardan renkli Nasrettin Hoca anma etkinliği

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