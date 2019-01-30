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Büyükçekmeceliler Ege ve Akdeniz türküleriyle coştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 03:23 | Son Güncelleme

Kültür ve sanat etkinlikleriyle vatandaşların büyük beğenisini toplayan Büyükçekmece Belediyesi, bu kez de Ege ve Akdeniz türküleri sevenlere unutulmaz bir konser yaşattı.Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Remzi Uzgidim Ege’den Akdeniz’e Türküler Konseri (Goruk)”ne katılan müzik severler Türk halk müziğinin ezgileriyle kulaklarının pasını sildi.Türkülere büyük bir coşkuyla hep bir ağızdan eşlik eden Büyükçekmeceliler, Ege’den Akdeniz’e uzanan topraklardaki hikayeleri şarkılar eşliğinde dinledi.“İlçemizi kültür ve sanat şehri yapmaya devam edeceğiz”Dünyada kültür ve sanat denildiği zaman Büyükçekmece’nin akıllara geldiğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr.

Kültür ve sanat etkinlikleriyle vatandaşların büyük beğenisini toplayan Büyükçekmece Belediyesi, bu kez de Ege ve Akdeniz türküleri sevenlere unutulmaz bir konser yaşattı.
Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen “Remzi Uzgidim Ege’den Akdeniz’e Türküler Konseri (Goruk)”ne katılan müzik severler Türk halk müziğinin ezgileriyle kulaklarının pasını sildi.
Türkülere büyük bir coşkuyla hep bir ağızdan eşlik eden Büyükçekmeceliler, Ege’den Akdeniz’e uzanan topraklardaki hikayeleri şarkılar eşliğinde dinledi.
“İlçemizi kültür ve sanat şehri yapmaya devam edeceğiz”
Dünyada kültür ve sanat denildiği zaman Büyükçekmece’nin akıllara geldiğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlediğimiz konserler sayesinde Türk halk müziğinin unutulmaya yüz tutmuş eserlerini dinleme imkanı buluyoruz. Remzi Uzgidim hem sesiyle hem de sahne performansıyla büyük Büyükçekmece aileme keyifli bir konser yaşattı. Kültür ve sanat aktivitelerine yoğun katılım sağlayan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Büyükçekmece ailemle birlikte ilçemizi kültür ve sanat şehri yapmaya devam edeceğiz” dedi.
Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konsere Belediye Meclis Üyesi Coşkun Tanış, Haluk Helvacıoğlu, Aziz Zengin, Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar ve Kültür İşleri Müdürü Nazan Karagözoğlu katıldı.

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