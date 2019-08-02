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Büyükçekmeceliler Fatma Turgut konseriyle doyasıya eğlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 01:11 | Son Güncelleme

Büyükçekmeceliler 20’inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde sahne alan Fatma Turgut’un şarkılarıyla doyasıya eğlendi.20’inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında sahne alan Türk rock müziğinin sevilen sanatçısı Fatma Turgut, Büyükçekmecelilere unutamayacakları bir gece yaşattı.

Büyükçekmeceliler 20’inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde sahne alan Fatma Turgut’un şarkılarıyla doyasıya eğlendi.
20’inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında sahne alan Türk rock müziğinin sevilen sanatçısı Fatma Turgut, Büyükçekmecelilere unutamayacakları bir gece yaşattı. Büyükçekmece Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen festivalde katılımcılar, Fatma Turgut’un en sevilen şarkılarını canlı dinleme fırsatı yakaladı.

Kemal Sunal Amfi Tiyatrosu’na sığmayan vatandaşlar konseri Kültür Park’a kurulan dev ekrandan izlemek zorunda kaldı. Büyük ilgi gören Turgut, ‘Dünyanın En İyi Festivali’ seçilen 20’inci Uluslararası Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali’nde şarkı söylemekten dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de konseri yerinde izledi. Başkan Akgün, katılımlarından dolayı Fatma Turgut’a hediye ve çiçek takdim etti.

‘Çok isabetli bir seçim’
Fatma Turgut’un sesini tanıdığını ancak kendisiyle tanışamadığını ve festival için çok isabetli bir seçim olduğunu dile getiren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Suat Suna seçici kurulda olduğundan dolayı bana Fatma Turgut’u söyledi. Ne yalan söyleyeyim; o anda açtım, dinledim. ‘Ben bu sesi tanıyorum ama kendisini tanımıyorum’ dedim. Çok isabetli bir seçim. Suat Suna’ya ve size çok teşekkür ediyorum. Size festivalin 20’incisi rast geldi. 71 ülke var. Ara sıra dışarıdakilere de konuşun. Arkanızda buranın 3-4 katı kadar insan var “ diye konuştu.

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