İSTANBUL,(DHA)- Yerel seçim çalışmalarını sürdüren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Sinoplular Derneği tarafından düzenlenen geceye katıldı. Meşalelerle karşılanan Uysal, “Sinoplular olarak siz, önce Tepeçik olarak sonrada tüm Büyükçekmece’nin kaderini değiştireceksiniz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde seçim çalışmalarına Başlayan Uysal, Orçelik Sitesi sakinleri ile kahvaltıda buluştu. Gün içerisinde Denizgören, Altın Kolye, Vista 4, Köykent Ayazma Evleri ve Ekşioğlu Sitelerini de ziyaret ederek site sakinleriyle bir araya gelen Uysal, Büyükçekmece projelerini anlatarak yerel seçimler için destek istedi.

Başkan Uysal gün içerisinde yoğun olarak sürdürdüğü seçim çalışmalarının akşamında Tepecik’te Sinoplularla bir araya geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik, MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın’ın da katıldığı buluşmada Başkan Uysal yoğun sevgi gösterileri ve meşalelerle karşılandı.