HABER

BÜYÜKDERE CADDESİ'NDE OTOBÜS DUVARA ÇARPTI

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 07:44 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Hasan YILDIRM / İSTANBUL DHA  Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde İstanbul Otobüs A.Ş.'ye ait halk otobüsü karşı şeride geçerek duvara çarptı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRM / İSTANBUL DHA

Sarıyer Büyükdere Caddesi'nde İstanbul Otobüs A.Ş.'ye ait halk otobüsü karşı şeride geçerek duvara çarptı. İçinde yolcu bulunmayan otobüs şoförü kazayı yara almadan atlattı. Kaza saat 06.00 sıralarında Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde yaşandı. İlk seferine çıkmak için ilerleyen otobüs şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce karşı şeride geçti ardından da duvara çarptı. İçinde yolcu olmayan otobüsün şoförü kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle Maslak istikametinde trafik oluştu. trafik tek şeritten verilirken otobüsü kaldırma çalışmaları da devam ediyor. İşlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlarda yoğunluk nedeniyle araçlardan inip yürümeyi tercih etti.

PARTNERİşte Haziran 2019 en güçlü Android telefonlarıİşte Haziran 2019 en güçlü Android telefonları
25 saatlik dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı25 saatlik dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
6 yaşındaki Suriyeli çocuğun korkunç ölümü!6 yaşındaki Suriyeli çocuğun korkunç ölümü!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Ailesini katletti! Astsubay kurşun yağdırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

AK Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'a sürpriz davet: Bizim partimize katıl

AK Parti'den istifa etmişti! Ali Babacan'a sürpriz davet: Bizim partimize katıl

İmamoğlu: Belediyedeki araçların markaları değiştirilmiş

İmamoğlu: Belediyedeki araçların markaları değiştirilmiş

İngilizler'den flaş iddia! Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer hamlesi

İngilizler'den flaş iddia! Fenerbahçe'den Avrupa'yı sarsacak transfer hamlesi

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'da kuyuya düşen 6 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

6 yaşındaki Suriyeli çocuğun korkunç ölümü!

Kuruyemişçide çalışan işçi 13 ay boyunca kasadan para çalmış

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

6 aydır kabusu yaşıyorlar

6 aydır kabusu yaşıyorlar

Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti izleyenleri güldürdü

Her gün denizde onu takip ediyorlar

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Metrobüs durağı karıştı! Kavganın sebebi 'pes' dedirtti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

Kopan parmağını eline alıp kahvehaneye gitti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.