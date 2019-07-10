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Büyükdere Caddesi'nde otobüs duvara çarptı (Geniş haber)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 08:27 | Son Güncelleme

SARIYER Büyükdere Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, trafik ışıklarını parçaladıktan sonra karşı yoldaki duvara çarptı.

Hasan YILDIRM / İSTANBUL,(DHA)- SARIYER Büyükdere Caddesi üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, trafik ışıklarını parçaladıktan sonra karşı yoldaki duvara çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken trafikte aksama yaşandı.
Kaza, Sarıyer Büyükdere Caddesi üzerinde saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Çiçek'in kullandığı 34 KD 8442 plakalı Otobüs A.Ş'ye bağlı otobüs, Darüşşafaka durağı Sarıyer istikametinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce trafik ışıklarına daha sonra da karşı yolun duvarına çarptı. İçinde yolcu olmadığı öğrenilen otobüs, ağaçlara da çarptıktan sonra güçlükle durdu. Otobüs sürücüsü kendi imkanları ile araçtan çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve ambulans geldi. Hafif yaralanan sürücüye ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.
Kaza nedeniyle yola dubalar koyan polis ekipleri trafiği tek şeritten verdi.Sarıyer -Maslak yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. İşlerine geç kalan bazı vatandaşlar otobüslerden inerek yürümeyi tercih etti.
Kaza yapan şoför polise ilk ifadesinde "Hacıosman -Bahçeköy seferini yapmak için durağa gidiyordum. Birden karşı yola geçerek duvara çarptım. Araçta kimse yoktu" dedi.

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