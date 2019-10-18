HABER

Büyükelçi Akgün, Tayland basınına Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 14:12 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün: - "Harekat, ulusal güvenliğimizi sağlamak, sınırlarımızı teröristlerden temizlemek üzere gerçekleştirilmiş ve sadece teröristler hedef alınmıştır" - "Türkiye Kürtlere değil, sadece teröristlere karşı bir operasyon gerçekleştirdi. Ülkemizdeki 4 milyona yakın Suriyelinin 300 bini Kürtlerden oluşuyor"

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son noktaya ilişkin Tayland basınını bilgilendirdi.

Tayland basınından temsilcileri makamında ağırlayan Büyükelçi Akgün, Barış Pınarı Harekatı'nın amaçları ve haklı gerekçelerine değinerek, "Harekat, ulusal güvenliğimizi sağlamak, sınırlarımızı teröristlerden temizlemek üzere gerçekleştirilmiş ve sadece teröristler hedef alınmıştır." dedi.

Akgün, Suriye'deYPG/PYD'nin, Avrupa Birliği, ABD ve NATO'nun terör listesinde yer alan PKK'nın uzantısı olduğunu vurgulayarak, "Barış Pınarı Harekatı, Suriye halkına zulm eden, DEAŞ'la mücadele kisvesi altında ayrılıkçı bir gündemle hareket eden PYD-YPG'nin, güvenli bölge oluşturularak sınırlarımızdan uzaklaştıracak ve ülkemize sığınmış Suriyelilerin bu bölgelere gönüllülük esasında güvenli şekilde dönmeleri için uygun şartları sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Basın mensuplarının Türkiye'nin bu harekatta Suriye'deki Kürtleri hedef aldığı iddialarına ilişkin sorusuya Akgün, "Türkiye Kürtlere değil, sadece teröristlere karşı bir operasyon gerçekleştirdi. Ülkemizdeki 4 milyona yakın Suriyeli’nin 300 bini Kürtlerden oluşuyor." cevabını verdi.

- "Sivillerin hedef alındığına ilişkin haberler yalan"

Büyükelçi Akgün, Barış Pınarı Harekatı boyunca Türk ordusunun sivil ölümlerine sebep olduğu iddialarına da değinerek, "Harekat kapsamında Türk ordusunun sivilleri hedef aldığını iddia eden haberler ve fotoğrafların hiçbirisi gerçeği yansıtmıyor. Türk ordusu sivil halkın güvenliğine azami önem veriyor. Geçmişte DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle mücadele kapsamında gerçekleştirdiğimiz Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları da sivil halk konusundaki hassasiyetimizi gösteriyor." dedi.

Bilgilendirmenin ardından Akgün, gazetecilere fotoğraf ve videolar izleterek YPG'nin bir gecede adını değiştirerek "Suriye Demokratik Güçleri (SDF)" adı altında kendini gizlediğini, PKK'nın ABD tarafından terör örgütü olarak kabul edildiğini, PYD-YPG'nin de PKK ile aynı örgüt olduğunu ve Suriye'de bir terör örgütünü kullanarak başka bir terör örgütüyle mücadele edilemeyeceğini anlatan bilgiler sundu.

Akgün, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü DEAŞ ile mücadelesine ilişkin de bilgilendirmelerde bulunarak, "Önceki harekatlar sayesinde 4 bine yakın DEAŞ teröristi etkisiz hale getirildi. Binlerce kilometrekare alan terörden arındırıldı ve 360 bin Suriyeli mülteci, kendi arzusuyla terörden arındırılan topraklara döndü." şeklinde konuştu.

PARTNER Cinsel yolla bulaşıyor, kansere neden oluyor! Cinsel yolla bulaşıyor, kansere neden oluyor!
Bölgeden sıcak fotoğraf! Her yeri buradan izlemişlerBölgeden sıcak fotoğraf! Her yeri buradan izlemişler
Lise öğrencileri poşet poşet topladıLise öğrencileri poşet poşet topladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bangkok Barış Pınarı Harekatı basın Evren Dağdelen Akgün Suriye TAYLAND

En Çok Okunan Haberler

ABD basınında dikkat çeken Türkiye analizi

ABD basınında dikkat çeken Türkiye analizi

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Polisin yanıtı kızdırdı! 'Bu ülkede ne doğru ki...'

Polisin yanıtı kızdırdı! 'Bu ülkede ne doğru ki...'

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Bakanlık hepsini satışa çıkardı! İşte satılık otomobiller ve fiyatları

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

Bahçeli'den Türkiye ile ABD arasındaki anlaşmaya ilişkin açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

ABD - Türkiye mutabakatı ile ilgili Rusya’dan ilk açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

İbrahim Kalın duyurdu! Nuri Pakdil hayatını kaybetti

Resulayn'da terör örgütü YPG/PKK'nın MOBESE merkezi basıldı

Bölgeden sıcak fotoğraf! Her yeri buradan izlemişler

Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili davada flaş gelişme

Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili davada flaş gelişme

İBB'de Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'nde görev değişimi

İBB'de görev değişimi

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı Harekat bölgesinde mayın ve EYP temizliği sürüyor

Harekat bölgesinde mayın ve EYP temizliği sürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.