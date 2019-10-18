Büyükelçi Akgün, Tayland basınına Barış Pınarı Harekatı'nı anlattı

Türkiye'nin Bangkok Büyükelçisi Evren Dağdelen Akgün, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen son noktaya ilişkin Tayland basınını bilgilendirdi.

Tayland basınından temsilcileri makamında ağırlayan Büyükelçi Akgün, Barış Pınarı Harekatı'nın amaçları ve haklı gerekçelerine değinerek, "Harekat, ulusal güvenliğimizi sağlamak, sınırlarımızı teröristlerden temizlemek üzere gerçekleştirilmiş ve sadece teröristler hedef alınmıştır." dedi.

Akgün, Suriye'deYPG/PYD'nin, Avrupa Birliği, ABD ve NATO'nun terör listesinde yer alan PKK'nın uzantısı olduğunu vurgulayarak, "Barış Pınarı Harekatı, Suriye halkına zulm eden, DEAŞ'la mücadele kisvesi altında ayrılıkçı bir gündemle hareket eden PYD-YPG'nin, güvenli bölge oluşturularak sınırlarımızdan uzaklaştıracak ve ülkemize sığınmış Suriyelilerin bu bölgelere gönüllülük esasında güvenli şekilde dönmeleri için uygun şartları sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Basın mensuplarının Türkiye'nin bu harekatta Suriye'deki Kürtleri hedef aldığı iddialarına ilişkin sorusuya Akgün, "Türkiye Kürtlere değil, sadece teröristlere karşı bir operasyon gerçekleştirdi. Ülkemizdeki 4 milyona yakın Suriyeli’nin 300 bini Kürtlerden oluşuyor." cevabını verdi.