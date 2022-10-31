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Büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de yayımlandı

31.10.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükelçilerin görev değişikliğine ilişkin atama kararları, çeşitli kurum ve kuruluşlarda görevden alma ile atama kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Kaan Esener, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Basat Öztürk, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Murat Basçeri, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Sadik Arslan, Kosova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Çağrı Sakar, merkeze alındı.

Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Nurdan Bayraktar Golder, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Zeki Levent Gümrükçü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Metin Feyzioğlu, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine, Uluslararası Siyasi Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı Güven Begeç, Kosova Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Antlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı Sabri Tunç Angılı atandı. Atamaların 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4’üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

Avrupa Birliği Başkanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürlüğüne Elif Kurşunlu, Avrupa Birliği Başkanlığında açık bulunan Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdür Yardımcılığına Serdar Öztürk, Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Murat Şen, Milli Eğitim Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkinler Genel Müdürlüğüne Hasan Ünsal atandı. Atamaların, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3’üncü maddeleri gereğince gerçekleştiği belirtildi.

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