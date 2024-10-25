Büyükelçi atamalarında eski bakanın kız kardeşi Ayşe Halil Sayan Koytak da yer aldı!

Büyükelçi atamaları ile ilgili dikkat çeken detaylar gelmeye devam ediyor. Metin Feyzioğlu’nun Egemen Bağış yerine Prag Büyükelçisi olarak görevlendirilmesinin ardından sürpriz bir gelişme daha yaşandı.

ESKİ BAKAN’IN KIZ KARDEŞİ

Beş ülkeye büyükelçi atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Bu kararlara göre, Bahreyn Krallığı Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Ayşe Halil Sayan Koytak, atandı. Ayşe Halil Sayan Koytak'ın eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın kız kardeşi olduğu öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE KUVEYT BÜYÜKELÇİLİĞİ YAPMIŞTI

AK Partili eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın kız kardeşi olan Ayşe Hilal Sayan Koytak, 2017'de Kuveyt’e büyükelçi olarak atanmış Haziran 2022’de ise merkeze alınmıştı.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır