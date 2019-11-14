Büyükelçi Aydın: "Almanya'dan müttefiklik ruhuna uygun davranmasını bekliyoruz"

BERLİN (AA) - Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın Almanya'nın Türkiye ile ilişkilerinde müttefiklik ruhuna uygun davranmasını beklediklerini söyledi.

Büyükelçi Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı sürecinde Almanya'da yükselen karşıt seslere dikkati çekerek, ''Bu konuda Almanya'dan müttefiklik ruhuna uygun davranılmasını bekliyoruz. Sağduyulu Alman siyasetçilerin bu konudaki görüşlerine önem veriyoruz.'' dedi.

Almanya ile silah ve mühimmat satışı ve diğer bazı konularda başlanmış projeler olduğunu hatırlatan Aydın, ''Bunların engellenmeye çalışılması ya da iptal edilmesi gibi konular müttefikliğe uymaz. Bu tutumlar güveni daha da zedeler. Bu durum uzun dönemde Almanya'nın kendi savunmasını da etkileyebilir. Avrupa'nın güvenliğini de güneyde sağlıyor Türkiye. Destek verilmesi müttefiklik gereğidir.'' ifadelerini kullandı.

Türkiye'den Almanya'ya gönderilen yabancı terörist savaşçılar konusuna da değinen Aydın, bu konuda iki ülke arasında bilgilendirme işlemlerinin devam ettiğini ve içişleri bakanlıkları ve istihbarat birimlerinin karşılıklı olarak çalıştıklarını vurguladı.